Чтобы сшить 4 юбки необходимо 2,7 метров ткани Сколько метров ткани потребуется для 6 юбок
Математика
Чтобы сшить 4 юбки необходимо 2,7 метров ткани Сколько метров ткани потребуется для 6 юбок
Ответ(ы):
Гость:
Сначала узнаем,сколько метров ткани потребуется для 1 юбки: 2,7/4=0,675 м Потом узнаем сколько метров потребуется для 6 юбок: 0,67586=4,05 м
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика
Сравните х и у. х= (3-10цел. 1/10 : 40цел. 2/5) : 20/33-3цел. 3/4= у=(4-1цел. 49/50 ⋅ 1цел. 7/33) : 16/25+3цел. 1/2 РАСПИШИТЕ ПО ДЕЙСТВИЯМ ПО...
Окружающий мир
Окружающий мир