Решите пожалуйста уравнение + фото

Математика
Решите пожалуйста уравнение + фото
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Гость:
Ответ: х=3. Если не сработал графический редактор, то обновите страницу.
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