Прочитай слова. Что в них общего? А на какие две группы по значению их можно раздел??ть? Геннадий, группа, Анна, Алла, ванна, Кирилл Запиши имена собственные, а потом остальные слова. Дополни каждую группу словами с такой же ор...

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Прочитай слова. Что в них общего? А на какие две группы по значению их можно раздел??ть? Геннадий, группа, Анна, Алла, ванна, Кирилл Запиши имена собственные, а потом остальные слова. Дополни каждую группу словами с такой же орфограммой

Автор: Гость