Прочитай слова. Что в них общего? А на какие две группы по значению их можно раздел??ть? Геннадий, группа, Анна, Алла, ванна, Кирилл Запиши имена собственные, а потом остальные слова. Дополни каждую группу словами с такой же ор...
Русский язык
Прочитай слова. Что в них общего? А на какие две группы по значению их можно раздел??ть? Геннадий, группа, Анна, Алла, ванна, Кирилл Запиши имена собственные, а потом остальные слова. Дополни каждую группу словами с такой же орфограммой
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Гость:
Мужской род и женский род, 1 склонение и 2 склонение
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