Прочитай слова Ніч,корінь,сокіл,повінь,схід,Львів,поміч,невід,сіль,чобіт,гусінь,овес,хміль,міль,камінь,осінь,вихід,гомін. Зміни подані іменики так щоб у них відбулося чергуваня голосного звука. Запиши йх парами за зразком. ...

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Прочитай слова Ніч,корінь,сокіл,повінь,схід,Львів,поміч,невід,сіль,чобіт,гусінь,овес,хміль,міль,камінь,осінь,вихід,гомін. Зміни подані іменики так щоб у них відбулося чергуваня голосного звука. Запиши йх парами за зразком. Зразок Ніч-ночі

Автор: Гость