Прочитай стихотворение. Спиши. Вставь пропущенные буквы. Найди и обозначь в слова?? суффиксы с уменьшительно- ласкательными оттенками.
Русский язык
Прочитай стихотворение. Спиши. Вставь пропущенные буквы. Найди и обозначь в слова?? суффиксы с уменьшительно- ласкательными оттенками.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Хлеб Радо солнцу небушко (в слове "небушко" выделяешь суффикс -ушк) Полешко - подсолнышку (суффиксы, которые надо выделить: -ешк, -ышк) Рада скатерть хлебушку (суффикс - ушк) Он на ней как солнышко (суффикс - ышк)
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