Прочитай текст Выпиши глаголы Определи их вид устно подбери к глаголам подходящи?? личные местоимения Упр.5

Русский язык
Прочитай текст Выпиши глаголы Определи их вид устно подбери к глаголам подходящи?? личные местоимения Упр.5
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Идешь(ты),радуешься(ты),светит(оно),не шелохнется(оно),проходит(он),всплескивает(она),волнуется(она),наплывают(они),темнеет(он) ,начинается(он),предчувствовали(они).
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