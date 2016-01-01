Прочитай все слова по порядку, и у тебя получится скороговорка.напиши её. обозначь в словах ударение. окунь, кофе, болото, молоко, лагерь, кожа, крыло, кони,лапа.
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Прочитай все слова по порядку, и у тебя получится скороговорка.напиши её. обозначь в словах ударение. окунь, кофе, болото, молоко, лагерь, кожа, крыло, кони,лапа.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Окунь,кОфе,болОто,молокО,лАгерь,кОжа,крылО,кОни,лАпа Это ударения:)
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