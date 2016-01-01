Прочитай все слова по порядку, и у тебя получится скороговорка.напиши её. обозначь в словах ударение. окунь, кофе, болото, молоко, лагерь, кожа, крыло, кони,лапа.

Русский язык

Прочитай все слова по порядку, и у тебя получится скороговорка.напиши её. обозначь в словах ударение. окунь, кофе, болото, молоко, лагерь, кожа, крыло, кони,лапа.

Автор: Гость