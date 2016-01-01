Прочитай все слова по порядку, и у тебя получится скороговорка.напиши её. обозначь в словах ударение. окунь, кофе, болото, молоко, лагерь, кожа, крыло, кони,лапа.

Русский язык
Прочитай все слова по порядку, и у тебя получится скороговорка.напиши её. обозначь в словах ударение. окунь, кофе, болото, молоко, лагерь, кожа, крыло, кони,лапа.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Окунь,кОфе,болОто,молокО,лАгерь,кОжа,крылО,кОни,лАпа Это ударения:)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Помогите с упражнением 76
Ответить
Физика
Плот, плывущий по реке, имеет площадь 8 м². После того как на него поместили груз, его осадка увеличилась на 20 см. Каков Вес помещенного на плот г...
Ответить
Русский язык
Какие вы знаете слова с корнем астр
Ответить
Математика
Составь и запиши в таблице 2 задачи, обратные данной. Реши их и запиши ответы в свободных клетках таблицы.
Ответить
Математика
На острове 2016 аборигенов, каждый из которых либо лжец (лжецы всегда лгут), либо рыц??рь (рыцари всегда говорят правду). Некоторые аборигены знако...
Ответить