Прочитай выражения по таблицам и найти их значения
Математика
Прочитай выражения по таблицам и найти их значения
Ответ(ы):
Гость:
38+а (по порядку) 50. 70. 47. 57. 67. 90-а 78. 58. 81. 71. 61. 100-d 75. 45. 79. 59. 39. d+14 39. 69. 35. 55. 75.
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