Прочитайте друг другу стихи Я.Козловского. Какие слова мы одинаково пишем, но по р??зному слышим?Почему? Косит косец , а зайчишка косит, Трусит трусишка,а ослик трусит. В ведёрок руки окуни , Не бойся: это окуни.
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Прочитайте друг другу стихи Я.Козловского. Какие слова мы одинаково пишем, но по р??зному слышим?Почему? Косит косец , а зайчишка косит, Трусит трусишка,а ослик трусит. В ведёрок руки окуни , Не бойся: это окуни.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Эти слова называются СИНОНИМЫ, одинаковые по написанию, но разные по смыслу (значению)
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