Прочитайте друг другу стихи Я.Козловского. Какие слова мы одинаково пишем, но по р??зному слышим?Почему? Косит косец , а зайчишка косит, Трусит трусишка,а ослик трусит. В ведёрок руки окуни , Не бойся: это окуни.

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Прочитайте друг другу стихи Я.Козловского. Какие слова мы одинаково пишем, но по р??зному слышим?Почему? Косит косец , а зайчишка косит, Трусит трусишка,а ослик трусит. В ведёрок руки окуни , Не бойся: это окуни.

Автор: Гость