Прочитайте.Как вы поняли первое предложение? Рожь наливается.Жара.По вечерам солнце косыми лучами ложится на рожь.(М.Пришвин). Подчеркните в словах изученные орфограммы.Назовите распространённое предложение.Выпишите из него сл...

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Прочитайте.Как вы поняли первое предложение? Рожь наливается.Жара.По вечерам солнце косыми лучами ложится на рожь.(М.Пришвин). Подчеркните в словах изученные орфограммы.Назовите распространённое предложение.Выпишите из него словосочетания

Автор: Гость