Прочитайте.Как вы поняли первое предложение? Рожь наливается.Жара.По вечерам солнце косыми лучами ложится на рожь.(М.Пришвин). Подчеркните в словах изученные орфограммы.Назовите распространённое предложение.Выпишите из него сл...

Русский язык
Прочитайте.Как вы поняли первое предложение? Рожь наливается.Жара.По вечерам солнце косыми лучами ложится на рожь.(М.Пришвин). Подчеркните в словах изученные орфограммы.Назовите распространённое предложение.Выпишите из него словосочетания
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Рожь наливается-значит спеет распростр 3 предлож словосочетания-по вечерам солнце,косыми лучами,ложится на рожь.
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