Прочитайте отрывки из письменных работ третьеклассников. 1. Началось классное собрание. Его избрали председателем собрания, но он отказался. 2. Лосята увидели в лесу стог сена. Они подошли к нему и стали его есть. Они были спок...

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Прочитайте отрывки из письменных работ третьеклассников. 1. Началось классное собрание. Его избрали председателем собрания, но он отказался. 2. Лосята увидели в лесу стог сена. Они подошли к нему и стали его есть. Они были спокойны. Их охранял старый лось. 3. Белка веселилась. Она ловко прыгнула на ветку, и с неё посыпался снег. Правильно ли в предложениях использованы местоимения? Отредактируйте предложения, постройте их правильно и запишите.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Местоимение заменяет стоящее впереди него существительное, поэтому могут быть ошибки. 1. Началось классное собрание. Сережу избрали председателем собрания, но он отказался. 2. Лосята увидели в лесу стог сена. Они подошли к нему и стали его есть. Звери были спокойны. Их охранял старый лось. 3. Белка веселилась. Она ловко прыгнула на ветку,  с неё посыпался снег.В этом предложении нет ошибок.
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