Прочитайте отрывок из сказки. Определите повторяющиеся гласные звуки. Подумайте, какое состояние природы можно подчеркнуть с помощью особого выделения этих звуков при чтении. Елисей, не унывая, К ветру кинулся, взывая: «Ве...

Литература

Прочитайте отрывок из сказки. Определите повторяющиеся гласные звуки. Подумайте, какое состояние природы можно подчеркнуть с помощью особого выделения этих звуков при чтении. Елисей, не унывая, К ветру кинулся, взывая: «Ветер, ветер! Ты могуч, Ты гоняешь стаи туч, Ты волнуешь сине мope, Всюду веешь на просторе... Ответе ПОЖАЛУЙСТА!

Автор: Гость