Прочитайте отрывок из сказки. Определите повторяющиеся гласные звуки. Подумайте, какое состояние природы можно подчеркнуть с помощью особого выделения этих звуков при чтении. Елисей, не унывая, К ветру кинулся, взывая: «Ве...
Литература
Прочитайте отрывок из сказки. Определите повторяющиеся гласные звуки. Подумайте, какое состояние природы можно подчеркнуть с помощью особого выделения этих звуков при чтении. Елисей, не унывая, К ветру кинулся, взывая: «Ветер, ветер! Ты могуч, Ты гоняешь стаи туч, Ты волнуешь сине мope, Всюду веешь на просторе... Ответе ПОЖАЛУЙСТА!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Гласные звуки (у) Природа гудит, ветер воет. Беспокойство природы.
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