Прочитайте. Озаглавьте текст. Иванушка самый любимый сказочный персонаж. Издавна Иван- самое распространенное имя на Руси. А пришло оно к нам из давних библейских времён. Наш Иванушка хитёр и умён, знает ответы на самые трудные...

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Прочитайте. Озаглавьте текст. Иванушка самый любимый сказочный персонаж. Издавна Иван- самое распространенное имя на Руси. А пришло оно к нам из давних библейских времён. Наш Иванушка хитёр и умён, знает ответы на самые трудные загадки. Он всегда побеждает врага : Змея Горыныча, Кощея Бессмертного и Чудо - Юдо. Спишите. Почеркните заглавную букву в именах собственных. Проверьте себя.
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Имя "Иван" - загаловок
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