Прочитайте предложение из сказки Шарля Перро Золушка

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Прочитайте предложение из сказки Шарля Перро Золушка
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