1.4(х-3)-16=5(х-5) 2.3х-17=8х+18 3.11-5у=12-6у 4.4у+(11,8-у)=3,8-5у 5.3х+16=8х-9 ктосможет , решите все )
Алгебра
1.4(х-3)-16=5(х-5) 2.3х-17=8х+18 3.11-5у=12-6у 4.4у+(11,8-у)=3,8-5у 5.3х+16=8х-9 ктосможет , решите все )
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 4(x-3)-16=5(x-5) 4x-12-16=5x-25 4x-5x=-25+12+16 -x=3 x=-3 2)3x-17=8x+18 3x-8x=18+17 -5x=35 x=35:(-5) x=-7 3)11-5y=12-6y -5y+6y=12-11 y=1 4)4y+(11.8-y)=3.8-5y 4y-11.8+y=3.8-5y 4y+y+5y=3.8+11.8 10y=15.6 y=15.6:10 y=1.56
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