Розповідь про сузіря терези

Окружающий мир
Розповідь про сузіря терези
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Созвездие Весы известно человечеству очень давно. Его легко заметить на небе. Ближайшие к нему созвездия - Змея, Змееносец и Волк. Кстати, раньше Веся били частью созвездия Скорпион, но потом отделились. Это произошло очень давно, во 2м веке до н.э. Самая крупная звезда в этом созвездии носит название Зубен Эльгенуби, что переводится как "южная клешня".  Интересность: созвездие Весы, это единственное созвездие Зодиака, которое не получило название живого существа.
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