Помогите решить до 4 задания (Вариант 1)

Алгебра
Помогите решить до 4 задания (Вариант 1)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
№1:    а) (x-3)(x-4)(x-5) < 0        x-3 < 0      x-4 < 0      x-5 < 0        x₁ < 3     x₂ < 4     x₃ < 5    б) (x²+2x)(4x-2) ≥ 0        x²+2x ≥ 0                      4x-2 ≥ 0        x(x+2) ≥ 0                     4x ≥ 2        x₁ ≥ 0     x+2 ≥ 0           x₃ ≥ 2÷4                      x₂ ≥ 0              x₃ ≥ 0,5 №2:    а)  > 0        x-5 > 0     x+3 > 0        x₁ > 5       x₂ > -3    б)  < 1        -1 < 0         < 0         < 0        2x+3 < 0         x-2 < 0        2x < -3            x₂ < 2        x₁ < -3÷2        x₁ < -1,5    в)  ≥ 0        x²-16 ≥ 0       x+1 ≥ 0        x² ≥ 16          x₂ ≥ -1        x₁ ≥ 4 №3:        (x+3)(x-2) > 0                   (x+4)(x-3) ≤ 0    x+3 > 0      x-2 > 0            x+4 ≤ 0      x-3 ≤ 0    x₁ > -3       x₂ > 2              x₃ ≤ -4         x₄ ≤ 3 №4:        (x-3)(x-1) ≥ 0                   x₃ > 2    x-3 ≥ 0       x-1 ≥ 0    x₁ ≥ 3         x₂ ≥ 1
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