Помогите решить до 4 задания (Вариант 1)

Гость: Гость:

№1: а) (x-3)(x-4)(x-5) < 0 x-3 < 0 x-4 < 0 x-5 < 0 x₁ < 3 x₂ < 4 x₃ < 5 б) (x²+2x)(4x-2) ≥ 0 x²+2x ≥ 0 4x-2 ≥ 0 x(x+2) ≥ 0 4x ≥ 2 x₁ ≥ 0 x+2 ≥ 0 x₃ ≥ 2÷4 x₂ ≥ 0 x₃ ≥ 0,5 №2: а) > 0 x-5 > 0 x+3 > 0 x₁ > 5 x₂ > -3 б) < 1 -1 < 0 < 0 < 0 2x+3 < 0 x-2 < 0 2x < -3 x₂ < 2 x₁ < -3÷2 x₁ < -1,5 в) ≥ 0 x²-16 ≥ 0 x+1 ≥ 0 x² ≥ 16 x₂ ≥ -1 x₁ ≥ 4 №3: (x+3)(x-2) > 0 (x+4)(x-3) ≤ 0 x+3 > 0 x-2 > 0 x+4 ≤ 0 x-3 ≤ 0 x₁ > -3 x₂ > 2 x₃ ≤ -4 x₄ ≤ 3 №4: (x-3)(x-1) ≥ 0 x₃ > 2 x-3 ≥ 0 x-1 ≥ 0 x₁ ≥ 3 x₂ ≥ 1