1. К какому сословию принадлежал А.П. Чехов а) дворяне б) разночинцы в) купцы г) крестьяне 2. Начало творческой деятельности А.П. Чехова была связана с журналом: а) «Отечественные записки» б) «Стрекоза» в) «Осколки» г) «Буд...

Литература

1. К какому сословию принадлежал А.П. Чехов а) дворяне б) разночинцы в) купцы г) крестьяне 2. Начало творческой деятельности А.П. Чехова была связана с журналом: а) «Отечественные записки» б) «Стрекоза» в) «Осколки» г) «Будильник» 3.Что объединяет между собой рассказы «Человек в футляре», «Крыжовник», «О любви», «Ионыч»? истинное лицо пошлости то, что они напечатаны рядом, - случайность они связаны композиционно: рассказаны одними и теми же героями, которые попеременно становятся то рассказчиками, то действующими лиами в собрании сочинений А.П. Чехов поместил их один за другим, т.к. они составляют цикл, все написаны в 1898г. 4. Среди черт «новой драмы» Чехова найдите ту, «символом» которой является Епиходов а) атмосфера всеобщего неблагополучия б) атмосфера всеобщего одиночества в) атмосфера психологической глухоты г) полифоничность чеховских драм, «хоровая судьба» 5. Одно из главных действующих лиц – время. Найдите категорию летоисчисления Фирса а) Мы посадим новый дом б) до несчастья (1861) в) 22 августа г) Настроим мы дач, и наши внуки и правнуки увидят тут новую жизнь 6. Чехов считал, что «Вишневый сад» по жанру а) трагедия б) комедия в) трагикомедия г) драма 7. Укажите внесценических персонажей пьесы «Вишневый сад» а) ярославская тетушка б) Симеонов-Пищик в) Даша, дочь Симеонова-Пищика г) любовник Раневской 8. Речь героев отражает характеры героев. Кому принадлежат эти слова: «Человечество идет вперед, совершенствуя свои силы. Все, что недосягаемо для него теперь, когда-нибудь станет близким, понятным, только вот надо работать, помогать всеми силами тем, кто ищет истину». а) Лопахин б) Петр Трофимов в) Гаев г) Симеонов-Пищик 9.Что является главным «происшествием» (кульминацией сюжета), вынесенным за сцену, в пьесе «Вишневый сад»? 10.«Надо только начать делать что-нибудь, чтобы понять, как мало честных, порядочных людей. Иной раз, когда не спится, я думаю: «Господи, ты дал нам громадные леса, необъятные поля, глубочайшие горизонты, и, живя тут, мы сами должны бы по-настоящему быть великанами…». Кому из героев пьесы «Вишневый сад» не спится от таких мыслей? 11.Кому из персонажей «Вишневого сада» принадлежат слова: «О, скорее бы все это прошло, скорее бы изменилась как-нибудь наша нескладная, несчастливая жизнь»? А) Раневской Б) Лопахину В) Епиходову 12.Кому принадлежат слова: «Перед несчастьем то же было: и сова кричала, и самовар гудел бесперечь»? А) Лопахину Б) Гаеву в) Фирсу 13.Чьи это слова: «Обойти то мелкое и призрачное, что мешает быть свободным и счастливым, вот цель и смысл нашей жизни. Вперед! Мы идем неудержимо к яркой звезде, которая горит там вдали. Вперед! Не отставайте, друзья!»? А) Гаева Б) Трофимова В) Яши 14.Все герои пьесы «Вишневый сад» - классовые враги, люди непримиримых идейных взглядов, но А.П. Чехов не делает их личными врагами. Напротив, они доброжелательны друг к другу. В чем же суть конфликта? А) они чужие, не способные понять друг друга Б) причина их расхождения – личные моральные качества В) )причина их расхождения – сама жизнь, ее устройство, ее законы. 15.Укажите, в чем причина трагедии Раневской и Гаева А) нежизнеспособность дворян, которые не приспособились к новым условиям жизни, не стали буржуа Б) неспособность понять, что их время ушло В) излишняя доверчивость Г) мягкость, интеллигентность 16.Все герои пьесы «Вишневый сад» - классовые враги, люди непримиримых идейных взглядов, но А.П. Чехов не делает их личными врагами. Напротив, они доброжелательны друг к другу. В чем же суть конфликта? А) они чужие, не способные понять друг друга Б) причина их расхождения – личные моральные качества В) причина их расхождения – сама жизнь, ее устройство, ее законы. 17. Назовите основной конфликт в пьесе «Вишневый сад» конфликт между поколениями (Раневская – Аня, Петя Трофимов) нет никакой интриги, борьбы борьба вокруг продажи имения столкновение между различными социальными группами (помещик – купец) внутрисемейный конфликт 18. Какие семейные узы связывают Раневскую и Гаева? А) Гаев – муж Раневской Б) Гаев – ее брат В) Гаев – ее сосед, они друзья юности 19.В чем особенность диалога в пьесе «Вишневый сад»? А) построен как классический диалог – реплика является ответом на предыдущую Б) неупорядоченный разговор – персонажи не слышат друг друга В) они построены как классические диалоги – реплики является ответом на предыдущую 20. Кому принадлежат слова: «Перед несчастьем то же было: и сова кричала, и самовар гудел бесперечь»? А) Лопахину Б) Гаеву В) Фирсу

Автор: Гость