Какие ОБЩЕСТВЕННЫЕ науки развивались в Древнем Риме?
Обществознание
Какие ОБЩЕСТВЕННЫЕ науки развивались в Древнем Риме?
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Гость:
В Древнем Риме широко развивалось ораторское мастерство, красноречие и театральное искусство
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