Напишите сочинение памятник описание. Указать где он находится не забудьте. Зара??ее огромное спасибо.

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Трудно представить нынешнюю Москву без известного памятника поэту А. С. Пушкину. Его создатель-скульптор А. М. Опекушин, архитектор постамента - В. А. Петров. Материал, из которого создана скульптура-гранит, благодаря ему она воспринимается, как нечто вечное. На плечи автора легла огромная ответственность: то, что он создает, сохранится на веки. Эта ответственность не только перед искусством, но и перед обществом, которое многие поколения будет воспринимать творение скульптора. Памятник А. С. Пушкину был воздвигнут в Москве на Пушкинской площади в 1880 году ко дню рождения поэта. Скульптура Пушкина выглядит очень естественно: правая рука заложена за борт сюртука, левая- непринужденным жестом отведена за спину, она держит шляпу. Немного выдвинутая вперед левая нога создает иллюзию медленного движения, вот-вот поэт сойдет с постамента и спустится к нам. Голова наклонена, его грустные, живые глаза смотрят на нас из глубины веков. Постоянное впечатление, что Пушкин в творческом размышлении: на лбу выступают морщины, на лице видна его полная отвлеченность - думы о чем-то своем. Возможно, это размышления о своей Родине или о трудной судьбе простого русского человека. А возможно, он создает какое-то новое поэтическое произведение. Но весь общий внешний вид - это образ творящего, вдохновенного человека. Его одежда скромна, повседневна, обычна для тех времен. На сюртук накинут длинный плащ, который ниспадает складками. Фигура Пушкина стоит на высоком постаменте, который является символом того, что поэт, его душа, его мысли всегда будут чтить, как нечто возвышенное. Невозможно представить памятник Пушкину и без площади, окружающей его. С обеих сторон от памятника стоят изящные чугунные фонари того времени. Это придает всему колорит 19 века. Вокруг памятника, словно лавровый венок вокруг головы поэта, цепь в виде лавровых листочков, закрепленная на бронзовых тумбах. Со всех сторон площадь окружают деревья, кустарники - все это создает особый мир, особую атмосферу, где все еще живет наш Пушкин. Самое главное богатство Пушкина - это его стихи, его поэзия. В своем творчестве он сумел раскрыть лучшие строки своей души: веру в жизнь, свободу, оптимизм, уважение и любовь к людям, глубокое сочувствие к ним. Многие знаменитые люди предрекали Пушкину «бессмертие» . Известный русский критик Белинский в конце своей книге о Пушкине написал пророческие слова: "Придет время, когда он будет в России поэтом классическим, по творениям которого будут образовывать и развивать не только эстетическое, но и нравственное чувство". Проходят времена, на смену старых приходят новые поколения, но о Пушкине помнят, как о чем-то очень близком, сокровенном. В его честь воздвигнуто много известных памятников, каждый из которых уникален, о каждом из которых можно рассказать и рассказывать. Но все же лучший из всех памятников тот, который никто не сможет разрушить. Этот памятник живет в его стихах, произведениях, в наших сердцах.