Допоможіть скласти простий план характеристики Мирослави("Захар Беркут")

Гость: Гость:

1 Мирослава- дочка Тугара Вовка 2 портрет і зовнішність героїні 3 риси характеру; а) добра і чесна б)працьовита в) розсудлива 4 Прагнення героїні; а)Щоб Максим повернувся у рідний край б)Щоб Максим І Мирослава були разом 5 Мирослава - патріот Руської землі