Допоможіть скласти простий план характеристики Мирослави("Захар Беркут")
Литература
Допоможіть скласти простий план характеристики Мирослави("Захар Беркут")
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 Мирослава- дочка Тугара Вовка 2 портрет і зовнішність героїні 3 риси характеру; а) добра і чесна б)працьовита в) розсудлива 4 Прагнення героїні; а)Щоб Максим повернувся у рідний край б)Щоб Максим І Мирослава були разом 5 Мирослава - патріот Руської землі
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Догадайтесь, какова сторона квадрата, площадь которого равна: а) 25 см2 б) 64 см2 в) 100 см2 г) 144 см2
Литература
1. К какому сословию принадлежал А.П. Чехов а) дворяне б) разночинцы в) купцы г) крестьяне 2. Начало творческой деятельности А.П. Чехова была с...
Обществознание
Геометрия
В трапеции ABCD диагональ BD перпендикулярна боковой стороне AB,угол ADB=BDC=30 градусов.Найдите длину АD,если периметр трапеции равен 60см?(С черт...