Догадайтесь, какова сторона квадрата, площадь которого равна: а) 25 см2 б) 64 см2 в) 100 см2 г) 144 см2
Математика
Догадайтесь, какова сторона квадрата, площадь которого равна: а) 25 см2 б) 64 см2 в) 100 см2 г) 144 см2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ось так бо площа квадрата сторона в 2 степені а)5б)8в)10г)12
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