Догадайтесь, какова сторона квадрата, площадь которого равна: а) 25 см2 б) 64 см2 в) 100 см2 г) 144 см2

Математика

Догадайтесь, какова сторона квадрата, площадь которого равна: а) 25 см2 б) 64 см2 в) 100 см2 г) 144 см2

Автор: Гость