Догадайтесь, какова сторона квадрата, площадь которого равна: а) 25 см2 б) 64 см2 в) 100 см2 г) 144 см2

Математика
Догадайтесь, какова сторона квадрата, площадь которого равна: а) 25 см2 б) 64 см2 в) 100 см2 г) 144 см2
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ось так бо площа квадрата сторона в 2 степені а)5б)8в)10г)12
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
1. К какому сословию принадлежал А.П. Чехов а) дворяне б) разночинцы в) купцы г) крестьяне 2. Начало творческой деятельности А.П. Чехова была с...
Ответить
Обществознание
Какие ОБЩЕСТВЕННЫЕ науки развивались в Древнем Риме?
Ответить
Геометрия
В трапеции ABCD диагональ BD перпендикулярна боковой стороне AB,угол ADB=BDC=30 градусов.Найдите длину АD,если периметр трапеции равен 60см?(С черт...
Ответить
Русский язык
Напишите сочинение памятник описание. Указать где он находится не забудьте. Зара??ее огромное спасибо.
Ответить
Математика
Розвяжить ривняння:(x-3/4)+5/12=12 13/24. За першый день тракторыст зорав 8/27,за другый-7/18 всього поля,а за третий-решту.Яку частыну поля зорав ...
Ответить