Прочитайте предложения. Назовите сущ, прил,гл, с нулевым окончанием. Объясните написание слов со скобками и пропущенными буквами. 1) Он прекрас(?)но знал, что ...кружающие его ж...вые существа св...боднее и стр...мительнее, ч...
Русский язык
Прочитайте предложения. Назовите сущ, прил,гл, с нулевым окончанием. Объясните написание слов со скобками и пропущенными буквами. 1) Он прекрас(?)но знал, что ...кружающие его ж...вые существа св...боднее и стр...мительнее, чем он. 2) С виду он был совсем взрослой с...бакой, с крепк...ми ногами, ч...рной спиной и рыж...ми п...дпалинами на ж...вотеи на морде. 3) Слепой пёс как-то ощ...щал свою неполноце(н/нн)ость. 4) Он был с...лён и в...лик для своего возра...ста, но во всех дв...жениях его скв...зили неуверенность и напр...жённость. 5) Его морде и всему телу была свойстве(н/нн)а сконфуженная вопр...сительность.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Знал, прекрасен, был, пёс, ощущал, неполноценность, силён, велик, неуверенность, напряжённость, вопросительность.
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