Прочитайте слова, которые возникли в русском языке в период восточнославянского ??динства. Подберите к ним соответствующие слова из украинского и белорусского языков. Заполните таблицу.

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Прочитайте слова, которые возникли в русском языке в период восточнославянского ??динства. Подберите к ним соответствующие слова из украинского и белорусского языков. Заполните таблицу.

Автор: Гость