Прочитайте словосочетания и скажите какие из них можно использовать рассказывая о том что происходит в природе в марте.апреле. и мае. Составьте и запишите с ними 5-6 предложений. У птиц появляются птенчики, поля и луга покрыва...

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Прочитайте словосочетания и скажите какие из них можно использовать рассказывая о том что происходит в природе в марте.апреле. и мае. Составьте и запишите с ними 5-6 предложений. У птиц появляются птенчики, поля и луга покрываются цветами, становится тепло, зайцы меняют белую шубку на серенькую, весело поют ( щебечут) птицы, из почек появляются первые листочки, тают сосульки, из-под земли появляется первая травка, почки на деревьях лопаются,на реках тает лед ,птицы возвращаются из теплых краев, появляются подснежники, еще идет снег, дни становятся теплее, начинает таять снег.

Автор: Гость