Прочитайте. Составьте из слов пословицы и запишите. 1. Приветливое, побеждает, слово, гнев. 2. Про, говори, дело, смело, доброе. 3. И, красный, пчела, цветок, на, летит. 4. Под, не, камень, вода, течёт, 6. Острый, рубит, и, ду...

Гость: Гость:

1. Приветливое слово побеждает гнев. Окончание ое, И.п. 2.Про доброе дело говори смело. Окончание ое, В.п. 3. И пчела на красный цветок летит. Окончание ый, В.п. 4. Под камень вода не течет. 5. Острый топор рубит и дуб. Окончание ый, И.п. Возможно в 4 имелось в виду ,,Под лежачий камень вода не течет,,. если это так, то окончание ий, В.п. Удачи!!!