Прочитайте. Составьте из слов пословицы и запишите. 1. Приветливое, побеждает, слово, гнев. 2. Про, говори, дело, смело, доброе. 3. И, красный, пчела, цветок, на, летит. 4. Под, не, камень, вода, течёт, 6. Острый, рубит, и, ду...

Русский язык
Прочитайте. Составьте из слов пословицы и запишите. 1. Приветливое, побеждает, слово, гнев. 2. Про, говори, дело, смело, доброе. 3. И, красный, пчела, цветок, на, летит. 4. Под, не, камень, вода, течёт, 6. Острый, рубит, и, дуб, топор. Укажите падеж имён прилагательных в каждом предложении, выделите, окончания имён прилагательных.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1. Приветливое слово побеждает гнев. Окончание ое, И.п. 2.Про доброе дело говори смело. Окончание ое, В.п. 3. И пчела на красный цветок летит. Окончание ый, В.п. 4. Под камень вода не течет. 5. Острый топор рубит и дуб. Окончание ый, И.п. Возможно в 4 имелось в виду ,,Под лежачий камень вода не течет,,. если это так, то окончание ий, В.п. Удачи!!!
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