Прочитайте стихотворение. Подумайте, какие слова помогают лучше передать мысль а??тора , его уважение к людям труда. Ветерок спросил, пролетая: -Отчего ты, рожь , золотая? А в ответ колоски шелестят: _ Золотые нас руки раст...
Русский язык
Прочитайте стихотворение. Подумайте, какие слова помогают лучше передать мысль а??тора , его уважение к людям труда. Ветерок спросил, пролетая: -Отчего ты, рожь , золотая? А в ответ колоски шелестят: _ Золотые нас руки растят! Прочитайте вопрос и ответ. Какие это предложения по цели высказывания и по интонации ? Обведите многозначное слово.
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