прочитайте текст из арфографического правила. ЧТОБЫ НЕ ОШИБИТЬСЯ В НАПИСАНИИ (.....)КОРНЕ СЛОВА,НУЖНО ИЗМЕНИТЬ СЛОВО ИЛИ ПОДОБРАТЬ ТАКОЕ ОДНОКОРЕННОЕ СЛОВО,В КОТОРОМ ПОСЛЕ ПРОВЕРЯЕМОЙ (.........) СТОИТ (...........) ИЛИ СОГЛАСН...

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прочитайте текст из арфографического правила. ЧТОБЫ НЕ ОШИБИТЬСЯ В НАПИСАНИИ (.....)КОРНЕ СЛОВА,НУЖНО ИЗМЕНИТЬ СЛОВО ИЛИ ПОДОБРАТЬ ТАКОЕ ОДНОКОРЕННОЕ СЛОВО,В КОТОРОМ ПОСЛЕ ПРОВЕРЯЕМОЙ (.........) СТОИТ (...........) ИЛИ СОГЛАСНЫЕ Л,М,Н,Р.

Автор: Гость