прочитайте текст из арфографического правила. ЧТОБЫ НЕ ОШИБИТЬСЯ В НАПИСАНИИ (.....)КОРНЕ СЛОВА,НУЖНО ИЗМЕНИТЬ СЛОВО ИЛИ ПОДОБРАТЬ ТАКОЕ ОДНОКОРЕННОЕ СЛОВО,В КОТОРОМ ПОСЛЕ ПРОВЕРЯЕМОЙ (.........) СТОИТ (...........) ИЛИ СОГЛАСН...
Русский язык
прочитайте текст из арфографического правила. ЧТОБЫ НЕ ОШИБИТЬСЯ В НАПИСАНИИ (.....)КОРНЕ СЛОВА,НУЖНО ИЗМЕНИТЬ СЛОВО ИЛИ ПОДОБРАТЬ ТАКОЕ ОДНОКОРЕННОЕ СЛОВО,В КОТОРОМ ПОСЛЕ ПРОВЕРЯЕМОЙ (.........) СТОИТ (...........) ИЛИ СОГЛАСНЫЕ Л,М,Н,Р.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Начну с того, что пишется "ОРФОГРАФИЧЕСКОГО". 1.согласной 2.согласной 3.гласная
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
1.Сократите дроби: 35/42; 70/84;84/56 2. Сравните дроби: a) 3/16 и 5/24; б) 13/330 и 9/220 3.Выполните действия: а) 7/8 - 5/6; б) 13/16 и 7/24;...
Алгебра
Геометрия
Катети відносяться як 3:4,а висота ділить гіпотенузу на відрізки різнця між якими 14 см. Знайти Р трикутника ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА