Прочитайте текст. Выпишите из 1-го предложения все словосочетания, укажите в них г??авное и зависимое слово, постройте схему. 3 словосочетания с разными видами связи разберите синтаксически. Сделайте разбор подлежащих и сказуем...

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Прочитайте текст. Выпишите из 1-го предложения все словосочетания, укажите в них г??авное и зависимое слово, постройте схему. 3 словосочетания с разными видами связи разберите синтаксически. Сделайте разбор подлежащих и сказуемых. Дайте характеристику каждому предложению. Нужно включить правый указатель поворота, притормозить и свернуть в переулок. Дорога здесь заросла травой, но у какой-то калитки стоял, приткнувшись, новенький «Запорожец». Номера домов висели над воротами, и цифры были едва заметны на ржавой жести вывесок.

Автор: Гость