Прочитайте текст.Выпишите из него действительные причастия настоящего времени, выделите суффиксы, объясните их написание. В 18 веке собирающаяся на бал дама надевала нарядное платье,которое доставляло ем массу проблем.Основу к...
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Прочитайте текст.Выпишите из него действительные причастия настоящего времени, выделите суффиксы, объясните их написание. В 18 веке собирающаяся на бал дама надевала нарядное платье,которое доставляло ем массу проблем.Основу костюма составляли несколько нижних юбок,cкрывающих твёрдый каркас,который прикреплялся к поясу.Прячущийся под многочисленными юбками каркас расширял платье снизу,но весьма ограничивал движение дамы.Корсет,стягивающий талию,придавал фигуре стройность, но очень затруднял дыхание. Дама 18 века,напоминающая изящную фарфоровую статуэтку,выглядела весма грациозно
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Собирающаяся, скрывающих, стягивающий, напоминающая - действительные причастия настоящего времени Суффикс везде ющ
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