Прочитайте текст.Выпишите из него действительные причастия настоящего времени, выделите суффиксы, объясните их написание. В 18 веке собирающаяся на бал дама надевала нарядное платье,которое доставляло ем массу проблем.Основу к...

Русский язык
Прочитайте текст.Выпишите из него действительные причастия настоящего времени, выделите суффиксы, объясните их написание. В 18 веке собирающаяся на бал дама надевала нарядное платье,которое доставляло ем массу проблем.Основу костюма составляли несколько нижних юбок,cкрывающих твёрдый каркас,который прикреплялся к поясу.Прячущийся под многочисленными юбками каркас расширял платье снизу,но весьма ограничивал движение дамы.Корсет,стягивающий талию,придавал фигуре стройность, но очень затруднял дыхание. Дама 18 века,напоминающая изящную фарфоровую статуэтку,выглядела весма грациозно
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Собирающаяся, скрывающих, стягивающий, напоминающая - действительные причастия настоящего времени Суффикс везде ющ
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ НОМЕР 245 И 246!!!
Ответить
Алгебра
Решите уравнение 4^x-3*2^x=4
Ответить
Математика
Дашкова Миша 7 идет по парку и 9 мин по шоссе Сколько времени Миша тратит на дорогу
Ответить
Русский язык
Помогите прошу русский язык прошу помогите ПОЖАЛУЙСТА!!!!
Ответить
Физика
На рисунке представлен график зависимости проекции скорости тела от времени. Как??й путь прошло тело за интервал времени от 0до 3с? С РЕШЕНИЕМ ПО...
Ответить