Решить быстро плиз !:?!;

Английский язык
Решить быстро плиз !:?!;
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сбоку есть текст там все написано
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Решите уравнение: (8y-12)(2,1+0,3y)=0
Ответить
Литература
Записать 5 наиболее понравившихся эпитетов вместе со словами, к которым они относ??тся.
Ответить
Русский язык
Я для отдыха для сна называюсь
Ответить
Английский язык
Что тут надо сделать?
Ответить
Литература
Особенности лирики Державина
Ответить