Особенности лирики Державина

Гость: Гость:

Гаврила Романович Державин (1743-1816) - выдающийся русский поэт 18 - начала 19 века. Творчество Державина было во многим новаторским и оставило значительный след в истории литературы нашей страны, повлияв на дальнейшее ее развитие. Жизнь и творчество Державина Читая биографию Державина, можно отметить, что юные годы писателя никак не указывали на то, что ему суждено стать великим человеком и гениальным новатором. Гаврила Романович родился в 1743 году в Казанской губернии. Семья будущего писателя была очень небогата, однако принадлежала к дворянскому сословию. Юные годы В детстве Державину пришлось пережить смерть отца, что еще ухудшило материальное положение семьи. Мать вынуждена была идти на все, чтобы обеспечить своих двух сыновей и дать им хоть какое-то воспитание и образование. Хороших педагогов в провинции, где жила семья, было не так много, приходилось мириться с теми, кого удавалось нанять. Несмотря на трудное положение, плохое здоровье, неквалифицированных учителей, Державин, благодаря своим способностями и упорству, все же смог получить приличное образование.