Пожалуйста помогите не могу решать

Русский язык
Пожалуйста помогите не могу решать
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А какой пример? напишт
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
На сколько надо увеличить число 3000 чтобы получить произведение двух множетелей п??рвый из которых наибольшее двузначное число а второй в 3 раза м...
Ответить
Математика
245 Учасников форума 《математика и жизнь》собираются на автобусную экскурсию. В каждом автобусе могут ехать не более 40 участников. Сколько автобу...
Ответить
Алгебра
Как решить уравнение ?3-(х+5)=2-(3+х)
Ответить
Русский язык
Репортаж об анапе пожалуйста очень нужно напишите
Ответить
Английский язык
Ответьте на вопросы please) 1)Do you do any sports at weekends? 2)How often do you go out? 3)Do you help at home? 4)How much TV do you watc...
Ответить