На сколько надо увеличить число 3000 чтобы получить произведение двух множетелей п??рвый из которых наибольшее двузначное число а второй в 3 раза меньше первого?
Математика
На сколько надо увеличить число 3000 чтобы получить произведение двух множетелей п??рвый из которых наибольшее двузначное число а второй в 3 раза меньше первого?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
наиб. двузначное - 991.993=33 второе число2.99*33=32673.3267-3000=267ответ:267 Ответ 267
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