На сколько надо увеличить число 3000 чтобы получить произведение двух множетелей п??рвый из которых наибольшее двузначное число а второй в 3 раза меньше первого?

Математика

На сколько надо увеличить число 3000 чтобы получить произведение двух множетелей п??рвый из которых наибольшее двузначное число а второй в 3 раза меньше первого?

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