Репортаж об анапе пожалуйста очень нужно напишите
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Репортаж об анапе пожалуйста очень нужно напишите
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Анапа — самый детский российский курорт. 42 километра песка и плавный спуск в море. Целебный климат этих мест оценили еще древние греки. На тысячелетних камнях Горгиппии даже Медузу Горгону не узнать. Потомки понтийцев до сих пор живут здесь — настаивают вино с ароматом вишни, жарят мясо в маринаде и вышагивают бесконечный самсон. Танцуют в Анапе во дворах, на улицах, в городском парке с оркестром и даже в местном дельфинарии вальс с дельфинами входит в программу. Весельчак Флиппер, малыш Марсель, его мама София и отец семейства Гаспер — не просто поющие дельфины, а настоящие врачи. К ним приводят больных малышей за хорошим настроением. Зарплата — 20 килограммов ставридки в день. Озеро Сукко. Только здесь можно искупаться среди… кипарисов. 33 дерева родом из болот Лузианы выделяют много смолы и не гниют. Говорят, в сентябре на озере особенно красиво — вода сходит, обнажая причудливые корни. Смотрители просят не ломать ветви. Поэтому за сувениром отправляемся к гончарам. В чем же секрет древнего и вечно молодого города? В целебных составах местных санаториев, в меде, за которым приезжают со всей страны? Или все дело в минералке из бюветов? А может, в собственных морепродуктах? Мидии и устрицы выращивают в поселке Большой Утриш. Лучший способ разобраться — приехать и все попробовать самостоятельно.
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