Подберите фразеологизм к слову возмущаться

Русский язык
Подберите фразеологизм к слову возмущаться
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Фразеологизм: на обиженых воду возят как мышь на гречку
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