Числа 273,154 на нок и нод

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Чтобы найти наименьшее общее кратное чисел нужно: 1) Разложить их на простые множители, тоесть на числа которые делятся только на самого себя и на единицу. Например 2, 3, 5, 7, 11, 13 и т. д. 2) Выписать множители входящие в разложение одного из чисел. 3) Добавить к этим множителям недостающие множители из разложений других чисел. Тоесть например число 4 раскладывается так: 4=2×2, а 6=2×3. Выписываем 2×2, и здесь не хватает числа 3 из разложения числа 6. И мы к 2×2 дописываем 3, и получаем пример: 2×2×3. 4) Найти произведение получившихся множителей. Тоесть: 2×2×3=4×3=12 НОК (4,6)=12 Чтобы найти наибольший общий делитель натуральных чисел, надо: 1) Разложить числа на простые множители. 2) Из множителей, входящих в разложение одного из этих чисел, вычеркнуть те, которые не входят в разложение других чисел. Например, даны числа 8 и 16. 8=2×2×2 16=2×2×2×2. Первые три двойки мы не зачеркиваем, так как они есть и в разложении числа 8, и в разложении числа 16. А последнюю двойку в разложении числа 16 мы зачеркиваем так как ее нет в разложении числа 8. 4) Найти произведение не зачеркнутых множителей. Тоесть: 2×2×2=8. НОД (8, 16) = 2×2×2=8 На фото ты увидишь все, что тебе нужно, если ты на него нажмешь.