Задание номер 5. Помогите пожалуйста, не получается решить.

Математика
Задание номер 5. Помогите пожалуйста, не получается решить.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По условию ас на 8 см меньше бс, тогда бс=26-8=18см , и тогда ас=18-8=10. Ответ: ас=10 см
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