Предложите инструкцию на одну из указанных тем. Употребляйте глаголы в форме повелительного наклонения множественного числа. 1.Как поймать рыбу с помощью удочки (спиннинга) 2. Как почистить и разделить рыбу. 3. Как спорить у...

Русский язык
Предложите инструкцию на одну из указанных тем. Употребляйте глаголы в форме повелительного наклонения множественного числа. 1.Как поймать рыбу с помощью удочки (спиннинга) 2. Как почистить и разделить рыбу. 3. Как спорить уху. 4. Как содержать аквариум в домашних условиях.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Возьмите рыбу, почистите её, поставьте воду греться, положите в неё картошку, морковь, рыбу, через некоторое время уха будет готова
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