Ребят,пожалуйста напишите склонения с образцами .

Русский язык
Ребят,пожалуйста напишите склонения с образцами .
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Автор: Гость
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Гость:
1 скл.                                       2 скл.                                                  3 скл. существит. м.р. и ж. р.      существит. м.р. с нулев. оконч. и     существит. с оконч. -а, -я                           ср. р. с оконч. - е, -о                    ж.р. с нулев. дядя                                          стол                                                оконч., с ь на папа                                          портфель                                        конце школа                                        облако                                             степь земля                                        солнце                                            ночь
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