Ребят,пожалуйста напишите склонения с образцами .
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Ребят,пожалуйста напишите склонения с образцами .
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 скл. 2 скл. 3 скл. существит. м.р. и ж. р. существит. м.р. с нулев. оконч. и существит. с оконч. -а, -я ср. р. с оконч. - е, -о ж.р. с нулев. дядя стол оконч., с ь на папа портфель конце школа облако степь земля солнце ночь
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