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Можно ли зайти за горизонт?
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Можно ли зайти за горизонт?
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нет когда мы идём к нему он от нас отдаляется
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