245 Учасников форума 《математика и жизнь》собираются на автобусную экскурсию. В каждом автобусе могут ехать не более 40 участников. Сколько автобусов нужно чтобы разместить всех участников форума?
Математика
245 Учасников форума 《математика и жизнь》собираются на автобусную экскурсию. В каждом автобусе могут ехать не более 40 участников. Сколько автобусов нужно чтобы разместить всех участников форума?
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245:40=7 ответ: 7 автобусов
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