245 Учасников форума 《математика и жизнь》собираются на автобусную экскурсию. В каждом автобусе могут ехать не более 40 участников. Сколько автобусов нужно чтобы разместить всех участников форума?

Математика

245 Учасников форума 《математика и жизнь》собираются на автобусную экскурсию. В каждом автобусе могут ехать не более 40 участников. Сколько автобусов нужно чтобы разместить всех участников форума?

Автор: Гость