Решите пожайлуста 24a х 5b _______ (это дробь.) 25c x 12a решите пожайлуста

Математика
Решите пожайлуста 24a х 5b _______ (это дробь.) 25c x 12a решите пожайлуста
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Гость:
Опять эти 20 символоооооов 2b/5
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