Помогите пожалуйста! Дайте проверочные слова к словам:отвели,своему,соорудил,кровать,положить

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Помогите пожалуйста! Дайте проверочные слова к словам:отвели,своему,соорудил,кровать,положить
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Отвели-отвёл своему-свой соорудил-орудие кровать-кровати положить-положит
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