Прочитайте текст, выпишите синонимы и определите, какие из них являются книжными ?? высокими. Это-моя родина, моя родная земля, моё отечество, - и в жизни нет горячее, глубже и священнее, чем любовь к тебе... Срочно!

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Прочитайте текст, выпишите синонимы и определите, какие из них являются книжными ?? высокими. Это-моя родина, моя родная земля, моё отечество, - и в жизни нет горячее, глубже и священнее, чем любовь к тебе... Срочно!

Автор: Гость