Прочитайте текст, выпишите синонимы и определите, какие из них являются книжными ?? высокими. Это-моя родина, моя родная земля, моё отечество, - и в жизни нет горячее, глубже и священнее, чем любовь к тебе... Срочно!
Русский язык
Прочитайте текст, выпишите синонимы и определите, какие из них являются книжными ?? высокими. Это-моя родина, моя родная земля, моё отечество, - и в жизни нет горячее, глубже и священнее, чем любовь к тебе... Срочно!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Моя Родина - моя родная земля Моя Родина-книжный и высокии синоним
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Українська мова
Русский язык
Математика
Английский язык
Степени сравнения прилагательных 1) Kate is … than Ann. a) beautiful b) beautifuler c) more beautiful 2) Monkeys are … than cats. a) fu...