Прочитайте . Укажите имена существительные , у которых суффиксы имеют уменьшительно ласкательное и пренебрежительное значение .Запишите первую часть в форме диалога , расставляя пропущенные знаки препинания.Из второй части выпи...

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Прочитайте . Укажите имена существительные , у которых суффиксы имеют уменьшительно ласкательное и пренебрежительное значение .Запишите первую часть в форме диалога , расставляя пропущенные знаки препинания.Из второй части выпишите слова с пропущенными буквами и обозначьте условия выбора вставленных орфограмм. 1. Я пр..обрёл книжонку сказал мой с..беседник и назвал фамилию поэта-классика.Почему вы г..ворите так пр..небрежительно возмутился я.Что вы но ведь она тоненькая , да и ф..рмат небольшой ответил с..беседник .2.Так я вы..снил , что мой с..беседник путает слова lt;lt;книжечкаgt;gt;и lt;lt;книжонкаgt;gt; , не зам..чает разниц.. в их значени..

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