Прочитайте. Укажите цифрами в кружках последовательность определения падежа име??и прилагательного в предложении. (цифру) Определить падеж имени существительного. (цифру) По падежу имени существительного определить падеж имен...

Русский язык
Прочитайте. Укажите цифрами в кружках последовательность определения падежа име??и прилагательного в предложении. (цифру) Определить падеж имени существительного. (цифру) По падежу имени существительного определить падеж имени прилагательного. (цифру) Найти имя существительное, к которому относится имя прилагательное.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Проверенные ответы содержат надёжную, заслуживающую доверия информацию, оценённую командой экспертов. На "Знаниях" вы найдёте миллионы ответов, правильность которых подтвердили активные участники сообщества, но Проверенные ответы - это лучшие из лучших.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Предложения с частицами де, дескать.
Ответить
Русский язык
Определите слово, которое читается по звукам А)МГУ В)КВН С)ТЮЗ В)МВД Е)КСК
Ответить
Русский язык
Го 3 предложения со сравнительными прилагательными ?:3
Ответить
Русский язык
Привести по 2 примера предложений с причастным оборотом
Ответить
Математика
Укажите число,краткое числам 3 и 10 а)250,б)3600,в)758,г)411
Ответить