Прочитайте. Укажите цифрами в кружках последовательность определения падежа име??и прилагательного в предложении. (цифру) Определить падеж имени существительного. (цифру) По падежу имени существительного определить падеж имен...
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Прочитайте. Укажите цифрами в кружках последовательность определения падежа име??и прилагательного в предложении. (цифру) Определить падеж имени существительного. (цифру) По падежу имени существительного определить падеж имени прилагательного. (цифру) Найти имя существительное, к которому относится имя прилагательное.
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