Укажите число,краткое числам 3 и 10 а)250,б)3600,в)758,г)411

Математика
Укажите число,краткое числам 3 и 10 а)250,б)3600,в)758,г)411
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
3600 кратному 3 10 потомучто обший дилител 
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