Из 75 кг молока получается 12 кг 500 г сливок.. сколько сливок получится из 15кг молока,
Математика
Из 75 кг молока получается 12 кг 500 г сливок.. сколько сливок получится из 15кг молока,
Ответ(ы):
Гость:
75:12.5= 6 15:6= 2 кг 500 Г сливок
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
В пруду плавали 10 карасей и несколько окуней. Когда в пруд поместили ещё 2 карасей, то их оказалоcь в 2 раза больше, чем карасей. Сколько окуней б...
Математика
Помогите!!! чертеж выполнен в масштабе 1:400.на этом чертеже прямоугольник, изображ??ющий загородный дом,имеет площадь 8 см в квадрате. найдите п...
Обществознание