В пруду плавали 10 карасей и несколько окуней. Когда в пруд поместили ещё 2 карасей, то их оказалоcь в 2 раза больше, чем карасей. Сколько окуней было в пруду?

Математика

В пруду плавали 10 карасей и несколько окуней. Когда в пруд поместили ещё 2 карасей, то их оказалоcь в 2 раза больше, чем карасей. Сколько окуней было в пруду?

Автор: Гость