В пруду плавали 10 карасей и несколько окуней. Когда в пруд поместили ещё 2 карасей, то их оказалоcь в 2 раза больше, чем карасей. Сколько окуней было в пруду?

Математика
В пруду плавали 10 карасей и несколько окуней. Когда в пруд поместили ещё 2 карасей, то их оказалоcь в 2 раза больше, чем карасей. Сколько окуней было в пруду?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
6 окуней .................
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